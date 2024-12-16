Илья Абаев: для нас всех великолепно, что не «Зенит» ушёл лидером на зимнюю паузу

Бывший вратарь московского «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал борьбу за чемпионство в этом сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Для нас всех великолепно, что не «Зенит» ушёл лидером на зимнюю паузу. Питерская команда в последние годы становилась чемпионом. А когда есть конкуренция, то интерес к чемпионату возрастает. В прошлом сезоне была сумасшедшая интрига в самом конце чемпионата. В этом году ситуация может повториться, ведь наверху плотная борьба», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и расположился на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 39 очков.