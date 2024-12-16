Слуцкий отшутился на тему возможного появления Артёма Дзюбы в своём тренерском штабе

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал возможное появление нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в своём тренерском штабе.

— Недавно Артём Дзюба уверенно сказал, что после окончания карьеры он стремится войти в ваш тренерский штаб.

— Посмотрим, будет ли [он там], там же куча тестов будет, на профпригодность, на IQ. Я не уверен, что он справится с этими тестами (улыбается), — заявил Слуцкий во время интервью для официального канала московского ЦСКА.

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».