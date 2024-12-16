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Евгений Алдонин: если Батраков будет продолжать так же, станет одним из лучших

Евгений Алдонин: если Батраков будет продолжать так же, станет одним из лучших
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин оценил прогресс хавбека команды и московского «Локомотива» Алексея Батракова.

«В «Локомотиве» есть отличный футболист Батраков. У него очень большие перспективы, если учитывать его юный возраст и зрелую игру. Если он будет продолжать так же, станет одним из лучших», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

19-летний Батраков в 23 встречах за «Локомотив» в нынешнем сезоне забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. На счету полузащитника также участие в двух матчах в составе сборной России и один забитый мяч.

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