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Василий Березуцкий сравнил Москву и Шанхай

Василий Березуцкий сравнил Москву и Шанхай
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Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий, ранее работавший в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа», рассказал, чем Шанхай отличается от Москвы.

«Здесь 30 миллионов [человек]. Это точно новее, чем Москва. Москва роднее, конечно, она немного другая, там всё работает 24/7. Но Шанхай, если брать объёмы, инфраструктуру, небоскрёбы, что-то такое новое. Шанхай, наверное, впереди планеты всей», — сказал Березуцкий в интервью CSKA TV.

Ранее стало известно, что Василий Березуцкий возглавил азербайджанский «Сабах». Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети. По итогам сезона-2023/2024 китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа», в котором ранее работал Березуцкий, занял второе место, показав лучший результат клуба за последние 16 лет.

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