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Смородская: если бы у Карпина было больше ресурсов, он бы боролся за титул

Смородская: если бы у Карпина было больше ресурсов, он бы боролся за титул
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала отсутствие трофеев у главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина.

«Квалификация Карпина сомнений не вызывает. Отсутствие трофеев? Будь у Карпина в «Ростове» больше ресурсов, он боролся бы за титул РПЛ», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

На зимний перерыв «Ростов» ушёл на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 26 очков. Перед зимней паузой команда выиграла четыре матча подряд. В первом матче после зимней паузы «Ростов» встретится с московским «Динамо». В Российской Премьер-Лиге «Ростов» одержал семь побед, пять раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

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