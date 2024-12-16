Евгений Алдонин: для российского футбола хорошо, что не «Зенит» ушёл на зиму лидером

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал борьбу за чемпионство в этом сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Нынешний сезон интереснее, чем прошлый. Если не учитывать домашний матч со «Спартаком», «Краснодар» смотрится очень неплохо. Но особо не блещет «Зенит», с учётом уровня мастерства футболистов. Конечно, для российского футбола хорошо, что не «Зенит» ушёл зимним лидером. Чем выше конкуренция, тем лучше», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и расположился на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 39 очков.