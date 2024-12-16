Василий Березуцкий рассказал, как его приняли за первую ракетку мира Янника Синнера

Бывший игрок и тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, как его приняли за известного итальянского теннисиста первую ракетку мира Янника Синнера.

«Расскажу, как я побыл знаменитым теннисистом, первой ракеткой мира. В [нашем] отеле было очень много теннисистов, которые играли на «Мастерсе». Как нам тяжело отличать китайцев, так и им тяжело определять нас, европейцев, на вид. Я поиграл в падл, приехал на большой машине [к отелю]. А там охрана, много народу, и я выхожу в форме [для игры] в падл, всё красиво, чисто теннисист. Ко мне сразу подошли два охранника, болельщики орут: «Синнер», я машу и иду дальше. Охрана провожает меня до лифта, я благодарю их и они меня оставляют. Вот так я побыл метров 100 Синнером, а фанаты ревели, кричали», — заявил Березуцкий во время интервью для официального канала московского ЦСКА.