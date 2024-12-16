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Кобелев: «Динамо» в чемпионской гонке, но есть проблема в обороне

Кобелев: «Динамо» в чемпионской гонке, но есть проблема в обороне
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил шансы бело-голубых на чемпионство. Он отметил, что главной проблемой команды считает игру в обороне.

— «Динамо» — в чемпионской гонке. Если говорить объективно, то пять команд претендуют на титул.

— Какие есть проблемы у «Динамо»?
— Проблемы всем понятны — команда не играет в обороне так, как хотелось бы. Это связано с последними приобретениями клуба. Даса и Бальбуэна — это не те защитники, которые способны решать большие задачи, — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». У чёрно-зелёных 39 очков — столько же у «Зенита». На третьем месте московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», с таким же количеством очков.

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