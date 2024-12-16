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Таранов: молодые ребята «Локо» хорошо развиваются и конкурируют на уровне других команд

Таранов: молодые ребята «Локо» хорошо развиваются и конкурируют на уровне других команд
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Российский экс-футболист Иван Таранов прокомментировал работу главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова с молодыми футболистами.

«Не могу не отметить Галактионова с «Локомотивом» и нашими российскими футболистами, которые показывают очень достойную игру. Молодые ребята очень хорошо развиваются и конкурируют на уровне других команд», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московский «Локомотив» набрал 35 очков в 18 матчах и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Галактионова одержала 11 побед, два раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.

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