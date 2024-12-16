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Алексей Игонин: интрига в РПЛ началась раньше — «Зенит» совершает больше ошибок

Алексей Игонин: интрига в РПЛ началась раньше — «Зенит» совершает больше ошибок
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался об интриге в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в контексте ошибок от бело-голубых.

«В прошлом сезоне тоже была интрига, но, если сейчас говорить о лидерах, «Зенит» совершает больше ошибок. Поэтому интрига в чемпионате России стала шире и началась раньше. Возможно, у конкурентов «Зенита» и разных специалистов сейчас больше оснований думать и предполагать, что питерской команде смогут помешать добиться нужного результата в этом сезоне. Если бы «Зенит» не допустил ошибок и не проиграл последние два матча, где должен был одерживать победы, говорили бы ровно так же, как в прошлом сезоне. «Зенит» только сам себе может помешать, что и сделал в последних играх», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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