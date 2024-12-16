«Сейчас там просто дыра». Аршавин высказался о спаде «Зенита»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин объяснил причину спада петербургской команды.

– Почему у «Зенита» всё сломалось после яркого старта сезона?

– Потому что сломались Глушенков и Вендел.

– Только из-за этого?

– Отчасти. Вся власть опять вернулась Клаудиньо. Он, на мой взгляд, медленно развивает атаки. «Зенит» упирается в забор, который сломать не может. Клаудиньо не так хорош, как был в предыдущие годы, когда «Зенит» становился чемпионом.

– Если мы просто посмотрим на количество доставок в финальную треть поля, Клаудиньо будет одним из лидеров чемпионата.

– Потому что у него больше всего мячей. Это не значит, что он, посылая мяч в штрафную площадь, делает это вовремя.

Мне кажется, что сейчас он не в лучшей форме находится и не приносит того качества, которое приносил до этого. Которое определяло и результат, и игру «Зенита».

«Зениту» нужна «десятка» – человек, который будет определять игру под нападающим. Сейчас там просто дыра, – сказал Аршавин в эфире программы «Это футбол, брат!».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 39 очками. На первой строчке располагается «Краснодар» с таким же количеством очков.