Sky: Неймар сообщил игрокам «Аль-Хиляля», что летом перейдёт в «Интер Майами» к Месси

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар сообщил одноклубникам, что по окончании контракта с саудовской командой планирует перейти в «Интер Майами». Об этом информирует Sky Sport Switzerland. Контракт 32-летнего бразильца с «Аль-Хилялем» истекает летом 2025 года.

За «Интер Майами» играют бывшие одноклубники Неймара по «Барселоне» — Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба. Тренирует команду ещё один бывший игрок сине-гранатовых Хавьер Маскерано.

Ранее сообщалось, что продление контракта между Неймаром и «Аль-Хилялем» маловероятно. Бразилец пропустил около года из-за травмы и в нынешнем сезоне отыграл всего 42 минуты в двух матчах.