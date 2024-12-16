Таранов: первое место «Краснодара» — результат, который до начала сезона не совсем ожидали

Российский экс-футболист Иван Таранов прокомментировал выступление «Краснодара» в этом сезоне в Российской Премьер-Лиге и нахождение клуба на первом месте в турнирной таблице.

«Первое место «Краснодара» — это такой результат, который до начала этого сезона не совсем ожидали. Поэтому невозможно не отметить работу Мусаева, благодаря которому «Краснодар» показал такую игру и результат. Однако последние два матча со «Спартаком» и «Локомотивом» меня очень сильно разочаровали. «Краснодар» не был похож на себя — никакой игры, связок и взаимодействий. Такое ощущение, что в команде всё рухнуло», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 встречах и расположился на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.