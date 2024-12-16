Василий Березуцкий вспомнил победу ЦСКА в Кубке УЕФА

Бывший игрок и тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий вспомнил победу армейцев в Кубке УЕФА (ныне Лига Европы) в сезоне-2004/2005.

— Каждый болельщик вспоминает это постоянно, а ты?

— Я все время двигаюсь вперёд, но я помню, что это было, горжусь. Это одно из самых больших достижений именно в футболе, да нет, самое большое достижение в футболе, которого мы добились. Первая команда из России, которая выиграла Кубок УЕФА. Это потрясающе, я помню, и мне греет это душу.

— Акинфеев говорит, что это самый важный трофей в его карьере, твой — тоже?

— Да, ты ведь не можешь сравнивать это с победами, например, в чемпионате России. У меня их шесть, если не ошибаюсь, они всё равно в конце концов размываются. А Кубок УЕФА один, первый для Российской Федерации. Он стоит особняком среди всех побед, что были, — заявил Березуцкий во время интервью для официального канала московского ЦСКА.