Болельщик «Манчестер Сити» умер во время матча с «Манчестер Юнайтед»

Болельщик «Манчестер Сити» умер во время матча 16-го тура чемпионата Англии по футболу с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» в курсе трагических новостей о том, что один из наших болельщиков скончался в результате медицинского инцидента во время вчерашнего матча. Мысли всех членов клуба сейчас с семьёй и друзьями погибшего», — говорится на странице клуба в соцсети X.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоялся накануне, 15 декабря. Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. «Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.