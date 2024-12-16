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Бывший голкипер «Краснодара» Абаев назвал двух лучших вратарей первой части РПЛ

Бывший голкипер «Краснодара» Абаев назвал двух лучших вратарей первой части РПЛ
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Экс-вратарь клубов Российской Премьер-Лиги Илья Абаев считает, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев и «Зенита» Евгений Латышонок были лучшими на своей позиции в первой части сезона чемпионата.

«Агкацев — лучший вратарь первой части РПЛ, а Латышонок — на втором месте. Про третье место сложно сказать, но первые двое очень сильно понравились. Агкацев очень уверенно начал в основном составе, а Латышонок перешёл в «Зенит» и занял позицию первого номера. Ещё приятно, что они оба из академии «Краснодара», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Агкацев и Латышонок выступают за команды, набравшие одинаковое (39) количество очков за 18 туров. «Краснодар» и «Зенит» делят первое место.

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