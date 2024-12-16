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«Лацио» — «Интер» М: стартовые составы команд на матч 16-го тура Серии А

Сегодня, 16 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римский «Лацио» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Лацио»: Проведель, Хила, Тавареш, Марушич, Габаррон, Гендузи, Ровелла, Исаксен, Дзакканьи, Нослин, Педро.

«Интер» М: Зоммер, Биссек, де Врей, Бастони, Димарко, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 31 очко за 15 матчей. «Интер» заработал 31 очко после 14 игр и располагается на третьей строчке.