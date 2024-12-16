Нойер намерен продолжить карьеру в «Баварии» — Флориан Плеттенберг

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер намерен продлить контракт с клубом до 2026 года, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.

По информации источника, все детали сделки уже согласованы и обе стороны готовы к подписанию. Однако, когда будет объявлено о продлении, пока неизвестно.

38-летний футболист намерен продолжать карьеру и очень на это мотивирован. Его возвращение на поле после травмы ребра, полученной в матче с леверкузенским «Байером» в 1/8 финала Кубка Германии (0:1), запланировано на январь.

Нойер выступает в составе «Баварии» с 2011 года. За этот период он принял участие в 540 матчах во всех турнирах, 256 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.