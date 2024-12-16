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Евгений Луценко: Угальде будет тяжело догнать в гонке бомбардиров

Евгений Луценко: Угальде будет тяжело догнать в гонке бомбардиров
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Бывший нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал борьбу за звание лучшего нападающего в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, будет тяжеловато догнать Угальде. Весной будет 12 матчей. Думаю, что Угальде забьёт как минимум шесть голов. Видно, что он обученный игрок, у него хорошие партнёры. Ребятам, которые хотят его достать, нужно будет приложить сверхусилия. Весной футбол будет немного заторможенный: поля, погода… Будет тяжело выделяться большим количеством голов», — приводит слова Луценко «РБ Спорт».

Гонку бомбардиров возглавляет нападающий «Спартака» Манфред Угальде, забивший 15 мячей. На втором месте находится полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, 10 раз поразивший ворота соперника. Тройку закрывает игрок «Рубина» Мирлинд Даку, на счету которого девять мячей.

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