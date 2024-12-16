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Писарев считает, что Карпин готов к руководству топ-клубом

Писарев считает, что Карпин готов к руководству топ-клубом
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Тренер национальной команды России Николай Писарев заявил, что главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин достиг той стадии, когда может возглавить топ‑клуб.

«Валерий Карпин – это профессионал, который разбирается в людях. Сейчас он обладает человеческими качествами, отсутствие которых раньше мешало ему стать топовым тренером.

У него есть понимание баланса между конфликтами и компромиссами. У него стал богаче жизненный и профессиональный опыт. Сейчас он находится в той стадии, когда готов быть тренером топ‑клуба», — сказал Писарев в эфире «Матч Премьер».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» расположился на седьмом месте в турнирной таблице, записав в свой актив 26 очков. Перед зимней паузой команда выиграла четыре встречи подряд. В первом матче после паузы «Ростов» встретится с московским «Динамо».

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