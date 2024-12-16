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«Крузейро» проявляет интерес к игроку «Зенита» — UOL

«Крузейро» проявляет интерес к игроку «Зенита» — UOL
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Бразильский «Крузейро» интересуется защитником санкт-петербургского «Зенита» Нино. Об этом сообщил UOL.

По информации СМИ, игрока рассматривают как один из вариантов усиления линии обороны клуба. «Крузейро» уже сделал запрос по стоимости игрока, однако запрашиваемая цена в размере € 15 млн слишком высока для бразильского клуба. Футболист по-прежнему остаётся в поле зрения «Крузейро», несмотря на высокую сумму, которую просит санкт-петербургский клуб.

В текущем сезоне Нино провёл за клуб во всех турнирах 20 матчей, в которых сумел отметиться одним забитым мячом. Нино перешёл в «Зенит» зимой 2024 года из бразильского «Флуминенсе», сумма трансфера составила € 5 млн по версии Transfermarkt.

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