«Лацио» — «Интер» М: гости забили два безответных мяча в первом тайме
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Наступил перерыв в матче 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются римский «Лацио» и миланский «Интер». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Киффи (Падуя, Италия). В первом тайме счёт 2:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 16-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
2-й тайм
0 : 4
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 41' 0:2 Димарко – 45' 0:3 Барелла – 51' 0:4 Думфрис – 53'
Счёт в матче был открыт на 41-й минуте, с пенальти отличился полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу. На 45-й минуте Федерико Димарко удвоил преимущество своей команды.
«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 31 очко за 15 встреч. «Интер» заработал 31 очко после 14 игр и располагается на третьей строчке.
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