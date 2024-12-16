«Лацио» — «Интер» М: гости забили два безответных мяча в первом тайме

Наступил перерыв в матче 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются римский «Лацио» и миланский «Интер». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Киффи (Падуя, Италия). В первом тайме счёт 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте, с пенальти отличился полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу. На 45-й минуте Федерико Димарко удвоил преимущество своей команды.

«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 31 очко за 15 встреч. «Интер» заработал 31 очко после 14 игр и располагается на третьей строчке.