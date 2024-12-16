Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлена символическая сборная Африки 2024 года по версии FIFPro

Объявлена символическая сборная Африки 2024 года по версии FIFPro
Комментарии

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в своих соцсетях объявила символическую сборную лучших игроков Африки за 2024 год.

Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед»).

Защитники: Шансель Мбемба (ДР Конго, «Марсель»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Аль-Хиляль»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»).

Полузащитники: Франк Кессье (Кот-д'Ивуар, «Аль-Ахли»), Софьян Амрабат (Марокко, «Фенербахче»), Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм»), Ив Биссума (Кот-д'Ивуар, «Тоттенхэм»).

Нападающие: Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Галатасарай»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android