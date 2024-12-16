Объявлена символическая сборная Африки 2024 года по версии FIFPro
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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) в своих соцсетях объявила символическую сборную лучших игроков Африки за 2024 год.
Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Манчестер Юнайтед»).
Защитники: Шансель Мбемба (ДР Конго, «Марсель»), Калиду Кулибали (Сенегал, «Аль-Хиляль»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»).
Полузащитники: Франк Кессье (Кот-д'Ивуар, «Аль-Ахли»), Софьян Амрабат (Марокко, «Фенербахче»), Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм»), Ив Биссума (Кот-д'Ивуар, «Тоттенхэм»).
Нападающие: Адемола Лукман (Нигерия, «Аталанта»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Галатасарай»), Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).
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