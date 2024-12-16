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Адемола Лукман был признан игроком года в Африке

Адемола Лукман был признан игроком года в Африке
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Нападающий итальянского футбольного клуба «Аталанта» и сборной Нигерии Адемола Лукман был признан игроком года в Африке.

В понедельник, 16 декабря, в Марракеше (Марокко) проходит церемония вручения премий Африканской конфедерации футбола — CAF Awards 2024. По результатам голосования лучшим игроком года в Африке был признан нападающий «Аталанты» Адемола Лукман. На эту награду также претендовали игрок «Брайтона» Симон Адингра, нападающий дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими и игрок «Мамелоди Сандаунс» Ронвен Уильямс.

В прошедшем сезоне Адемола Лукман провёл за клуб во всех турнирах 45 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал девять голевых передач.

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