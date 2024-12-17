Фоден: мы продолжаем верить в процесс и в тренера

Игрок английского «Манчестер Сити» и сборной Англии Филип Фоден заявил, что игроки «горожан» продолжают верить и поддерживать главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, несмотря на неудачную игру в последних матчах.

«Мы всё ещё далеки от своего уровня, но я по-прежнему считаю, что мы играем достаточно хорошо, чтобы набирать очки и добиваться результатов. Речь идёт о том, чтобы оставаться сосредоточенным на протяжении всех 90 минут, но мы продолжаем отключаться в важные моменты. Нам просто нужно правильно сфокусироваться. Мы продолжаем верить в процесс и в тренера. Я уверен, что, если мы сделаем это, мы вернёмся к победам и вернёмся на наш уровень», — приводит слова Фодена Sky Sports.

В текущем сезоне Филип Фоден провёл за клуб во всех турнирах 18 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.