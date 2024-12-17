«Интер» Милан разгромил «Лацио» в 16-м туре Серии А со счётом 6:0

Завершился матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встречались римский «Лацио» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Матч закончился со счётом 6:0 в пользу гостей.
Счёт в игре был открыт на 41-й минуте, с пенальти отличился полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу. На 45-й минуте Федерико Димарко удвоил преимущество своей команды. На 51-й минуте Николо Барелла довёл счёт до разгромного. На 53-й минуте Дензел Думфрис забил четвёртый мяч своей команды. На 77-й минуте Карлос Аугусто поразил ворота соперника. На 90-й минуте Маркус Тюрам установил окончательный счёт.
«Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 31 очко за 16 встреч. «Интер» заработал 34 очка после 15 игр и располагается на третьей строчке.
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