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Результат матча чемпионата Италии 16 декабря

Результат матча чемпионата Италии 16 декабря
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Вчера, 16 декабря, состоялся матч 16-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, прошедшей в этот день.

Результат матча чемпионата Италии 16 декабря:

«Лацио» — «Интер» М — 0:6.

Возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А «Аталанта», набравшая 37 очков. На второй строчке располагается «Наполи», который заработал 35 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата Италии миланский «Интер» с 34 очками. На четвёртом месте расположилась «Фиорентина», набравшая 31 очко. В зоне вылета итальянской Серии А находятся «Монца», набравшая 10 очков, «Венеция» с 10 очками и «Кальяри», заработавший 14 очков.

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