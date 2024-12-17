«Борнмут» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в 16-м туре АПЛ
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Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Вест Хэм». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Итоговый результат — 1:1.
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 23:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Пакета – 87' 1:1 Унал – 90'
Счёт в игре открыл полузащитник «Вест Хэма» Лукас Пакета на 87-й минуте, забив с пенальти. На 90-й минуте нападающий хозяев Энес Унал сравнял счёт. В матче было показано всего две жёлтые карточки, обе — игрокам гостей.
«Борнмут» набрал 25 очков в 16 встречах и располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» занимает 14-е место, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», который набрал 36 очков после 15 матчей.
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