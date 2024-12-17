Аршавин — о заявлениях Федорищева: он пришёл на то поле, где не знает законов

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин отреагировал на высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, который рассказал о коррупции в российском футболе.

«Мне кажется, он поставил в неловкое положение руководство нашего футбола. Если сейчас ничего не будет делаться, а пока к этому всё и идёт, то очень интересно всё выходит.

После слов губернатора нужно проводить расследование, вызывать, какие-то решения должны быть. Если этого не будет, тогда что-то не то с губернатором, если никаких фактов не предоставил. Я думаю, что он пришёл на то поле, где не знает законов и не знает людей, которые на нём играют и работают. Я думаю, со временем ему объяснят», — сказал Аршавин в эфире программы «Это футбол, брат!».

В конце ноября Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

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