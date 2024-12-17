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«Химкам» конец». Гурцкая — об аресте инвестора клуба Садыгова

«Химкам» конец». Гурцкая — об аресте инвестора клуба Садыгова
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации в подмосковных «Химках». Инвестор команды Туфан Садыгов находится под домашним арестом.

«Если Садыгов отойдёт от футбола, «Химкам» конец. Они не выберутся из этой ситуации, потому что область не сможет финансировать «Химки» в таком объёме. Такую планку задрал клуб.

Если Туфан отойдёт от финансирования команды, то задача «Химок» будет состоять в том, чтобы максимально быстро сходить к каждому футболисту и сказать: «Мы банкроты». В таком случае в нынешнем виде «Химки» больше не будут существовать», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

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