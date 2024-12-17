Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий ответил, планирует ли учить китайский язык

Леонид Слуцкий ответил, планирует ли учить китайский язык
Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, планирует ли учить китайский язык.

«Не собираюсь ли учить китайский язык? Это невозможно. Потому что они фонетически по-другому звучат. Они разговаривают, прикрепив язык к верхнему нёбу. Поэтому только на фонетику уходит несколько лет. В общем, пока я выучу только фонетику, не переходя к языку, меня уже оттуда выгонят», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».

Материалы по теме
Слуцкий отшутился на тему возможного появления Артёма Дзюбы в своём тренерском штабе

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android