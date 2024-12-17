Леонид Слуцкий ответил, планирует ли учить китайский язык

Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, планирует ли учить китайский язык.

«Не собираюсь ли учить китайский язык? Это невозможно. Потому что они фонетически по-другому звучат. Они разговаривают, прикрепив язык к верхнему нёбу. Поэтому только на фонетику уходит несколько лет. В общем, пока я выучу только фонетику, не переходя к языку, меня уже оттуда выгонят», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».

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