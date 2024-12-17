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Василий Березуцкий рассказал, что его шокировало в Китае

Василий Березуцкий рассказал, что его шокировало в Китае
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Бывший тренер ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа» Василий Березуцкий, ныне возглавляющий азербайджанский «Сабах», рассказал, чем его удивили китайцы.

«Здесь могут бить детей, что для меня ненормально. Периодически я вижу в самолёте, как родители бьют своего маленького ребёнка. Я даже не знал, что делать, в первый раз даже опешил. Я не скажу, что видел это много раз, но раза три-четыре», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.

Ранее стало известно, что Василий Березуцкий возглавил азербайджанский «Сабах». Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети. По итогам сезона-2023/2024 китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа», в котором ранее работал Березуцкий, занял второе место, показав лучший результат клуба за последние 16 лет.

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