Василий Березуцкий рассказал, что его шокировало в Китае

Бывший тренер ЦСКА и «Шанхай Шэньхуа» Василий Березуцкий, ныне возглавляющий азербайджанский «Сабах», рассказал, чем его удивили китайцы.

«Здесь могут бить детей, что для меня ненормально. Периодически я вижу в самолёте, как родители бьют своего маленького ребёнка. Я даже не знал, что делать, в первый раз даже опешил. Я не скажу, что видел это много раз, но раза три-четыре», — сказал Березуцкий в интервью пресс-службе ЦСКА.

Ранее стало известно, что Василий Березуцкий возглавил азербайджанский «Сабах». Об этом сообщила пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети. По итогам сезона-2023/2024 китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа», в котором ранее работал Березуцкий, занял второе место, показав лучший результат клуба за последние 16 лет.

Материалы по теме Василий Березуцкий рассказал, как его приняли за первую ракетку мира Янника Синнера

Самые титулованные футбольные клубы России: