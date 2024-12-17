Агент 17-летнего Ламина Ямаля раскрыл будущее футболиста

Жорже Мендеш, агент 17-летнего вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, уверен, что его клиент продлит контракт с «блауграной».

«Конечно, он продлит контракт с «Барсой». Ламин предан «Барселоне» и намерен подписать новый контракт», — приводит слова Мендеша AS.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ожидается, что «Барселона» продлит его до 2030 года предстоящим летом, когда вингеру исполнится 18 лет.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль провёл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и 12 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Ямаль с голым торсом под музыку отдыхает на катере: