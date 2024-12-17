Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест – источник

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест, сообщает Tribuna.
В пробе «А» футболиста обнаружили запрещенное вещество. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у хавбека в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет вскрыта проба «B».
Мудрик выступает за «Челси» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2031 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.
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