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Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест – источник

Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест – источник
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Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест, сообщает Tribuna.

В пробе «А» футболиста обнаружили запрещенное вещество. Допинг-пробу, которая дала положительный результат, взяли у хавбека в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет вскрыта проба «B».

Мудрик выступает за «Челси» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2031 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.

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