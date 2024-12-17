Михаила Мудрика могут дисквалифицировать на четыре года за допинг

Украинскому полузащитнику «Челси» Михаилу Мудрику грозит четырёхлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу, сообщает UA-Футбол.

Ранее сообщалось, что Мудрик сдал положительный допинг-тест в октябре. В пробе «А» футболиста обнаружили запрещенное вещество. Ожидается, что в ближайшие дни будет вскрыта проба «B».

Мудрик выступает за лондонский клуб с 2023 года. Его контрактное соглашение с «Челси» рассчитано до 2031 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

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