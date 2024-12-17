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Агент Холанда выбрал для игрока новый клуб

Агент Холанда выбрал для игрока новый клуб
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Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, рассматривает вариант с возможным уходом футболиста из стана «горожан».

Как сообщает Defensa Central, в контракте норвежца прописан пункт отступных, который вступит в силу в 2025 году. За ситуацией следит мадридский «Реал», рассматривающий возможность покупки форварда. Отмечается, что агент Пимента очень хочет, чтобы футболист продолжил карьеру в Мадриде.

В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и одной результативной передачей.

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