Точилин – о Батракове: мы всегда раздаём много авансов молодым ребятам

Российский тренер Александр Точилин высказался о 19-летнем полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Для первого сезона он действительно очень ярко себя проявляет. Но мы всегда раздаем много авансов молодым ребятам. Второй сезон будет для него показательным. А так понятно, что в этом чемпионате Алексей является одним из самых ярких футболистов», — приводит слова Точилина Евро-футбол.Ру.

За основной состав «Локомотива» Батраков выступает с 2024 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне на счету Батракова 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он записал в свой актив 11 забитых голов и восемь результативных передач.

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