Ламин Ямаль назвал свою индивидуальную цель в карьере

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль назвал следующую индивидуальную цель в карьере после победы в номинации Golden Boy. Эта награда вручается лучшему молодому игроку мира в возрасте до 21 года.

«Моя следующая индивидуальная цель? Если я выиграю с «Барселоной», особенно Лигу чемпионов, у меня будет больше шансов побороться за индивидуальный трофей, который является вершиной карьеры футболиста — «Золотой мяч. Ни один игрок не выигрывает индивидуальные награды, если ему не удаётся добиться чего-то значимого в составе своей команды. Поэтому, добиваясь успехов на командном уровне, я буду ближе к индивидуальным наградам, потому что одно является следствием другого», — приводит слова Ямаля Tuttosport.

Контракт Ямаля с «Барселоной» рассчитан до 2026 года.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире