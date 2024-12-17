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Вице-премьер Чернышенко назвал методы борьбы с коррупцией в российском футболе

Вице-премьер Чернышенко назвал методы борьбы с коррупцией в российском футболе
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко после заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе ответил на вопрос, как с ней бороться.

«Для того чтобы с ней бороться, нужно её идентифицировать, поэтому следственные органы по заявлению работу должны будут провести. Бороться нужно открытостью и прозрачностью. Механизмы такие есть», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Напомним, в конце ноября Вячеслав Федорищев сообщил, что ему стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 млн рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Позднее он рассказал, что передал факты в правоохранительные органы, а также пообещал ответить за свои слова в случае чего.

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