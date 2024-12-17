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Аршавин оценил шансы на переход Батракова из «Локомотива» в «Зенит»

Аршавин оценил шансы на переход Батракова из «Локомотива» в «Зенит»
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил шансы на переход полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в стан сине-бело-голубых.

«Хотел бы видеть Батракова в «Зените»? Подошёл бы. Насколько я знаю, «Локомотив» пока не готов его продать», – сказал Аршавин в эфире программы «Это футбол, брат».

За основной состав «Локомотива» Батраков выступает с 2024 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне на счету Батракова 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он записал в свой актив 11 забитых голов и восемь результативных передач.

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