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Борис Игнатьев назвал экс-игрока сборной России, способного начать карьеру в политике

Борис Игнатьев назвал экс-игрока сборной России, способного начать карьеру в политике
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что видит экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина успешным российским политиком.

«В России на политическую карьеру мог бы замахнуться Андрей Аршавин. Он хорошо себя позиционирует на футбольно-политическом поприще. Мне очень импонируют его поведение, рассуждения и всё то, что он выносит на поверхность для зрителей», — приводит слова Игнатьева «РИА Новости Спорт».

В составе сборной России Андрей Аршавин сыграл 75 матчей, забил 17 голов и записал на свой счёт 20 передач. В январе 2022 года экс-игрок российской национальной команды был назначен на пост гендиректора петербургского «Зенита» по спортивному развитию.

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