Ламин Ямаль назвал самого сложного соперника, против которого играл

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль назвал самого трудного соперника, против которого ему доводилось играть.

«Давид Раум, левый защитник сборной Германии и «РБ Лейпциг». Жёсткий, непростой защитник. На Евро в четвертьфинале против немцев он оказался трудным соперником, которого было сложно обыграть», — приводит слова Ямаля Tuttosport.

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 150 млн.

В нынешнем сезоне Ямаль забил шесть голов и сделал 12 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.

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