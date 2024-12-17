Евсеев: два месяца назад пресса выгоняла Станковича, а теперь говорите: «Спартак» — супер»

Бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.

— Вы же сами два месяца назад его выгоняли! Вы, пресса, выгоняли его. А сейчас говорите обратное. Сборы пройдут плохо — вы же его и уберёте. От любви до ненависти один шаг. Такова ваша профессия. Вы либо пишете хорошо, либо плохо. Было же такое?

— Лично мы такого не писали.

— После «Оренбурга» было: «Кого взяли?» Потом выдали серию и все сразу: «Супер!» Потом начали проигрывать — снова начали. Сейчас выдали шесть побед: «Спартак» в порядке! Лучшие!» Причём одни и те же пишут. Кто писал плохо, потом пишет хорошо про этого же специалиста или команду, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

На зимний перерыв «Спартак» ушёл на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 37 очков.

Полное интервью с Вадимом Евсеевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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