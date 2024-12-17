Стали известны подробности по будущему Гарначо в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо не попал в заявку команды на матч АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1). Сообщалось, что игрок находится в конфликте с новым тренерским штабом «красных дьяволов».

По информации The Guardian, у футболиста ещё есть шанс вернуться в основной состав команды в отличие от нападающего Маркуса Рашфорда, который был выставлен на трансфер.

Гарначо является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 45 млн.

В нынешнем сезоне Гарначо сыграл 24 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.