Леонид Слуцкий рассказал, как у него проходят дни в Китае

Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своей жизни в Китае.

«Как проходят дни в Китае? На работе. Так всё время у тренера проходит день. Утром приехал, вечером приехал. Всё. Несколько раз в неделю занимаюсь теннисом. У нас там есть русское сообщество и мы по понедельникам ходим играем в квиз. Но я не блестяще выгляжу в нашей команде, как и наша команда.

Если выходной у нас, мы едем на природу. У них прекрасные озера есть. Культура и природа Юго-Восточной Азии — она широченная. Какой-нибудь «Цирк Дю Солей», потому что там очень развита вся эта культура. Шанхай — очень современный город. Думаю, Шанхай входит в тройку лучших городов мира сейчас", — сказал Слуцкий в шоу «Перевозчик».