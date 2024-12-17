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Леонид Слуцкий рассказал, как у него проходят дни в Китае

Леонид Слуцкий рассказал, как у него проходят дни в Китае
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Главный тренер футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о своей жизни в Китае.

«Как проходят дни в Китае? На работе. Так всё время у тренера проходит день. Утром приехал, вечером приехал. Всё. Несколько раз в неделю занимаюсь теннисом. У нас там есть русское сообщество и мы по понедельникам ходим играем в квиз. Но я не блестяще выгляжу в нашей команде, как и наша команда.

Если выходной у нас, мы едем на природу. У них прекрасные озера есть. Культура и природа Юго-Восточной Азии — она широченная. Какой-нибудь «Цирк Дю Солей», потому что там очень развита вся эта культура. Шанхай — очень современный город. Думаю, Шанхай входит в тройку лучших городов мира сейчас", — сказал Слуцкий в шоу «Перевозчик».

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