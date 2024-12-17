Андрей Аршавин назвал проблемы в нынешнем составе «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин ответил на вопрос о способности «Спартака» бороться за чемпионство в РПЛ с нынешним составом.

«Сможет ли «Спартак» с этим составом бороться за чемпионство? Фланги не внушают доверия и нужна подмена Угальде, потому что второго нет такого», — сказал Аршавин в эфире программы «Это футбол, брат!».

На зимний перерыв «Спартак» ушёл на третьем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 37 очков. От лидирующих «Краснодара» и «Зенита» команда отстаёт на два очка. В первом матче после зимней паузы «Спартак» сыграет с «Оренбургом».

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