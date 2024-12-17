Евсеев: в Астрахани нас хотели ограбить — не получилось, попытались убить — тоже не вышло

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев ответил на вопрос о своём самочувствии после нападения в Астрахани.

— Как ваше здоровье после инцидента в Астрахани?

— Вот видите, начал носить очки.

— Именно из-за этого?

— Именно из-за этого.

— В первые дни вообще пропало зрение?

— Куда ни приду — одно и то же спрашивают. Наверное, от этого никуда не деться. Люди хотели сначала ограбить — не получилось. Потом попытались убить. Тоже не вышло. Давайте на этом тему закроем, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

18 ноября на Евсеева совершили вооружённое нападение в Астрахани с применением холодного оружия. Помимо Евсеева, пострадали его ассистент Александр Шмарко, который получил ножевое ранение, и заместитель генерального директора клуба.