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Рубен Аморим сделал заявление о Рашфорде и Гарначо в контексте их будущего в «МЮ»

Рубен Аморим сделал заявление о Рашфорде и Гарначо в контексте их будущего в «МЮ»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал то, что вингеры команды Маркус Рашфорд и Алехандро Гарначо остались вне заявки на матч 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«Новая неделя, новая жизнь, если они будут хорошо тренироваться, будут бороться за место в старте.

Нам нужны Рэшфорд и Гарначо. Это было не дисциплинарное наказание. Мы должны улучшить наши стандарты на поле и за его пределами», – приводит слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.

Ранее СМИ сообщали, что «МЮ» выставил Рашфорда на трансфер и хочет продать его уже нынешней зимой.

Ливень перед матчем «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед»

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