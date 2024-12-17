Рубен Аморим сделал заявление о Рашфорде и Гарначо в контексте их будущего в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал то, что вингеры команды Маркус Рашфорд и Алехандро Гарначо остались вне заявки на матч 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (2:1).

«Новая неделя, новая жизнь, если они будут хорошо тренироваться, будут бороться за место в старте.

Нам нужны Рэшфорд и Гарначо. Это было не дисциплинарное наказание. Мы должны улучшить наши стандарты на поле и за его пределами», – приводит слова Аморима инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.

Ранее СМИ сообщали, что «МЮ» выставил Рашфорда на трансфер и хочет продать его уже нынешней зимой.

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