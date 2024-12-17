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38-летний Мануэль Нойер рассказал, продлит ли истекающий летом контракт с «Баварией»

38-летний Мануэль Нойер рассказал, продлит ли истекающий летом контракт с «Баварией»
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал ситуацию с новым контрактом, который вскоре может подписать с мюнхенцами 38-летний вратарь.

«Думаю, обе стороны будут рады, если сотрудничество продолжится. Но спешки нет, это точно. Сначала мне нужно восстановиться и решить проблему с ребром», – приводит слова голкипера Sky Sports.

Нойер выступает в составе «Баварии» с 2011 года. За этот период он принял участие в 540 матчах во всех турнирах, 256 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Нойер может вернуться в строй после травмы в январе 2025 года.

Мануэль Нойер вернулся к тренировкам

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