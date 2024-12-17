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Ни один топ-клуб Европы не заинтересован в Рашфорде — Sky Sports

Ни один топ-клуб Европы не заинтересован в Рашфорде — Sky Sports
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Левым вингером «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом пока не заинтересован ни один из топ-клубов. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, ни одна из команд не хочет подписывать англичанина из-за его скандального поведения вне поля и огромной зарплаты (£ 365 000 в неделю). Также сообщается, что игрок находится в данный момент не в лучшей физической форме.

Французский «ПСЖ», который был заинтересован в минувшем сезоне в том, чтобы Рашфорд пополнил состав команды, также не готов предложить футболисту контракт.

Напомним, ранее стало известно, что «красные дьяволы» хотят продать вингера уже в это зимнее трансферное окно. В текущем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи.

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